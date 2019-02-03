«Сигарети в «Лефортові» не перераховують – українські моряки отримали передачу в СІЗО Москви

Російська волонтерка Вікторія Івлєва повідомила, що активісти передали 3 лютого утримуваним Росією українським морякам харчі та сигарети.

«Двісті сигарет, вийняті з пачок і ще сто сірників, вийнятих з коробок. Тільки в такому вийнятому вигляді приймають у слідчий ізолятор «Лефортово» тютюнову продукцію. Може, в інші слідчі ізолятори теж так приймають, я просто не знаю, а от про «Лефортово» знаю», – написала Івлєва у Facebook.

«Тільки не питайте мене, для чого в двадцять першому столітті в центрі Москви перед передачею в СІЗО потрібно розкривати запечатаний блок сигарет, в ньому розкривати запечатану пачку і вивалювати вміст в кульок – я й гадки не маю... Зате сигарети потім не перераховують», – вказала волонтерка.

«Крім сірників і сигарет, через шість рук нас трьох – журналіста, інженера і фінансиста – сьогодні пройшли: ковбаса, сало, лимони, апельсини, мандарини, яблука, банани, зелень кавказька свіжа, салати в горщиках, галети, шоколад, льодяники, батончики «Рот-фронт», молоко, сир м’який, сир твердий, сирки з ваніліном, майонез, кетчуп, масло вершкове, сметана, солодкий перець, огірки, набір овочів для вінегрету, хліб, лаваш, капуста червона», – розповіла Вікторія Івлєва.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.