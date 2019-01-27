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28 Січень 2019, Київ 00:06
Новини | Політика

Трьох поранених українських моряків перевели з «Матроської тиші» в «Лефортово» – активістка

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада

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Трьох поранених українських моряків, яких минулого року захопило ФСБ, Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороку перевели з «Матроської тиші» до «Лефортово». Про це повідомила російська активістка та волонтерка Вікторія Івлєва.

Вона зазначила, що полонених військових перевели 26 або 27 січня.

«Виявили ми це досить випадково, намагаючись записатися в електронну чергу на передачі. Записатися не вдалося, причина – отримувача не знайдено. Ну що ж – тепер будемо шукати всіх одержувачів за вже відомою адресою на Лефортовському валу в СІЗО «Лефортово». Хочеться вірити, що моряки хоч якось підлікувалися!» – написала Івлєва в Facebook.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​

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