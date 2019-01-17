У ЄС прокоментували перебіг судового процесу над українськими моряками

Делегації Європейського Союзу відмовили у можливості спостергіати за процесом над українськими полоненими моряками у Лефортовському міському суді, йдеться в оприлюдненій 17 січня заяві речниці Європейської зовнішньополітичної служби Майї Коціянчич.

Вона назвала неприпустимим застосування сили з боку Росії, внаслідок чого українські військові були затримані, а саме затримання – незаконним.

«Ми сподіваємося, що Росія негайно і беззастережно звільнить 24 захоплених українських моряків, поважатиме їхнє право на юридичне представництво і безперешкодний доступ консульських органів, а також забезпечить відповідну медичну допомогу пораненим», – мовиться у заяві.

Лефортовський суд столиці Росії Москви 15 та 16 січня продовжив майже до квітня арешт усіх затриманих українських моряків.

Судові засідання проходили в закритому режимі на прохання Федеральної служби безпеки Росії. Українських моряків, які відмовилися відповідати на питання суду, заявляючи, що є військовополоненими, звинувачують у порушенні державного кордону Росії. Адвокати заявили низку клопотань, більшу частину, в тому числі про визнання обвинувачених військовополоненими, суд відхилив.

Раніше всі 24 військових заявили слідству, що є військовополоненими.

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Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими.