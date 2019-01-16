Росія не дотримується власних законів ‒ Полозов про суди над полоненими українськими моряками

Лефортовський районний суд Москви 15 і 16 січня продовжив арешт усім українським морякам, захопленим російськими силовиками поблизу Керченської протоки.

Адвокат ув'язнених Микола Полозов повідомив, що захист оскаржуватиме продовження термінів арешту в усіх інстанціях, зокрема у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Він пояснив Крим.Реалії, яких порушень припустився російський суд.

«Найбільш кричуще порушення полягає в тому, що російські суди відмовляються виконувати норми, передбачені Конституцією Росії. Відповідно до частини 4 статті 15 Конституції, норми міжнародного права мають абсолютний пріоритет над національним законодавством. Це ж положення записане й у російському Кримінально-процесуальному кодексі (КПК).

Наша позиція ґрунтується на тому, що був збройний конфлікт, і захоплені військовослужбовці, згідно з третьою Женевською конвенцією, вони є військовополоненими. Женевська конвенція ‒ це міжнародний договір, підписаний і ратифікований Росією, і все могло б з легкістю вирішитися, якби російське слідство та суди виконували свою Конституцію. Все, що ми вимагаємо ‒ це дотримуватися хоча б російських законів. На жаль, в цьому випадку було політичне замовлення, а тому відбувається деформація правового поля на догоду побажанням влади», ‒ пояснив адвокат.

Захист подавав клопотання про підсудність і попросив перенести розгляд продовження арешту до військового суду, посилаючись на Женевську конвенцію та на норми російського КПК про те, що військових не можна судити в цивільному суді. Але ці клопотання суд відхилив.

«Ми подавали клопотання про те, щоб полонені моряки не перебували в клітках під час суду, оскільки вони не засуджені, вирок щодо них ще не винесений, а значить ‒ вони мають ті самі права, що й інші люди. В усіх цивілізованих країнах підсудні сидять поруч зі своїми адвокатами, і це, серед іншого, позиція Європейського суду з прав людини. Однак ці клопотання також були відхилені», ‒ повідомив Микола Полозов.

Всупереч заявам російських ЗМІ, які писали, що захоплені українські кораблі могли готувати теракт або збройну атаку біля узбережжя Криму, заарештованим морякам висунули звинувачення тільки за частиною 3 статті 322 Кримінального кодексу Росії ‒ «незаконний перетин державного кордону, вчинений групою осіб». Микола Полозов зазначає, що у слідства є процесуальні можливості як зменшувати, так і розширювати обсяги звинувачень.

Їх можуть звинуватити в чому завгодно, практично як у сталінські часи

«Якщо буде політична воля погіршити ситуацію з полоненими моряками, їх можуть звинуватити в чому завгодно, практично як у сталінські часи ‒ коли людей могли звинуватити в спробі прорити підкоп до Японії або підмішати скло в стакан товариша Молотова. Ці традиції радянського минулого прекрасно уживаються з фантазією нинішніх російських слідчих», ‒ застерігає юрист.

Микола Полозов підтвердив, що збирається оскаржити рішення в усіх інстанціях, оскільки це є необхідною умовою для подачі справи до Європейського суду.

«Конвенціональні порушення, допущені Росією щодо полонених моряків, можуть стати однією з підстав для проведення міжнародного військового трибуналу. Тому ці порушення важливо фіксувати», ‒ додає він.

Напередодні процесу захист обвинувачених наполягав на проведенні відкритого судового засідання, що суд також відхилив. Із адвокатами солідарний і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Рустем Умеров.

Ці люди невинні, їх захопили у піратський спосіб

«Ми будемо продовжувати вимагати відкритості, нічого секретного в нашій справі немає. Російська влада та військові коментували весь перебіг зіткнення в Керченській протоці 25 листопада. Чому раптом ця інформація стала секретною? Наша сторона не застосовувала зброї, натомість росіяни стріляли в нас у міжнародних водах. Можливо, вони просто хочуть приховати свої злочини, щоб не наговорити на Гаазький трибунал», ‒ припускає Умеров.

Незважаючи на те, що представники кримських татар не сподіваються на законне чи справедливе рішення російського суду, Рустем Умеров упевнений: моряки обов'язково повернуться додому.

«Ми залучимо для тиску на Росію всі політичні, дипломатичні та юридичні інструменти, військові відомства, правозахисні організації та міжнародні інститути, щоб змусити Москву повернути нам наших військових. Ці люди невинні, вони були захоплені піратським чином, і ми докладемо всіх зусиль, щоб донести до Росії: так поводитися в міжнародному товаристві неприпустимо. Шансів не випустити їх у Москви немає», ‒ запевнив помічник Мустафи Джемілєва.

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