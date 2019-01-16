Москва: адвокати оскаржать продовження арешту українських полонених моряків

Адвокати оскаржать рішення Лефортовського районного суду Москви, який залишив під вартою українських моряків, захоплених у полон 25 жовтня минулого року. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

«Судилище закінчилось! Хлопцям продовжили строк тримання до 24 квітня 2019 року. Наші адвокати подадуть апеляційні скарги на рішення Лефортовського районного суду щодо продовження терміну перебування під вартою по усім 24 українським морякам. Безумовно, наші хлопці герої! Вони військовополонені, які гідно тримаються і мають повернутися додому!» – написала Денісова у Facebook.

5 та 16 січня суд у Москві продовжив арешт 24 українських моряків.

Судові засідання проходили в закритому режимі на прохання Федеральної служби безпеки Росії. Українських моряків, які відмовилися відповідати на питання суду, заявляючи, що є військовополоненими, звинувачують у порушенні державного кордону Росії. Адвокати заявили низку клопотань, більшу частину, в тому числі про визнання обвинувачених військовополоненими, суд відхилив.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими.