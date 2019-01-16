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16 Січень 2019, Київ 12:33
Новини | Політика

Суд у Росії продовжив арешт для всіх українських моряків

Судові засідання Лефортовського суду Москви проходили в закритому режимі на прохання Федеральної служби безпеки Росії (на фото засідання 15 січня 2019 року)

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Лефортовський суд столиці Росії Москви 16 січня продовжив до квітня арешт ще чотирьох українських моряків, захоплених російськими силовиками в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.

Як повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов, Володимир Лісовий, Віктор Беспальченко, Володимир Варімез і Владислав Костишин залишаться в СІЗО до 24 квітня.

Судові засідання проходили в закритому режимі на прохання Федеральної служби безпеки Росії. Українських моряків, які відмовилися відповідати на питання суду, заявляючи, що є військовополоненими, звинувачують у порушенні державного кордону Росії. Адвокати заявили низку клопотань, більшу частину, в тому числі про визнання обвинувачених військовополоненими, суд відхилив.

Суд у Москві 15 січня продовжив термін утримання під вартою 20 з 24 українських військових. 17 з них будуть перебувати під арештом до 24 квітня, Андрій Ейдер, Андрій Артеменко і Василь Сорока залишаються в СІЗО до 26 квітня.

Українських моряків зустріли аплодисментами на суді в Москві – відео
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Українських моряків зустріли аплодисментами на суді в Москві – відео

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Раніше всі 24 військових заявили слідству, що є військовополоненими.

Читайте також: Захоплені Росією українські моряки знову в суді: хто вони і як почувають себе в полоні​

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими.

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