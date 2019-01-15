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15 Січень 2019, Київ 23:02
Новини | Політика

Суд у Москві продовжив арешт 20 українських моряків, засідання щодо чотирьох інших перенесли

Матрос судна «Бердянськ» Андрій Ейдер у суді Москви, Росія, 15 січня 2019 року

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Суд у столиці Росії Москві 15 січня продовжив арешт 20 українських моряків і переніс на завтра засідання щодо чотирьох інших – Володимира Лісового, Віктора Беспальченка, Володимира Варимеза та Владислава Костишина, передає кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

17 морякам продовжили термін тримання під вартою до 24 квітня, ще трьом – Андрію Ейдеру, Андрію Артеменку та Василю Сороці – до 26 квітня.

Захист під час засідань просив суд відмовити слідству в задоволенні клопотання. У випадку обрання військовим альтернативної міри запобіжного заходу посольство України готове було надати їм житло.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​

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