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16 Січень 2019, Київ 11:00
Новини | Політика

Українські моряки не відповідали на запитання суддів, посилаючись на конвенцію про військовополонених – адвокат

Полонені українські військові на суді в Москві, Росія, 15 січня 2019 року

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Захоплені російськими силовиками українські військовослужбовці на засіданнях Лефортовського районного суду столиці Росії Москви, де розглядали продовження їхнього арешту, не відповідали на запитання суддів, посилаючись на Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Про це повідомив один із адвокатів у справі українських моряків Ілля Новіков.

«17-та стаття Женевської конвенції передбачає, що військовополонений має право не повідомляти про себе нічого, крім імені, звання, дати народження й особистого номера», – цитує адвокат відповідь командира «Бердянська» Романа Мокряка.

За словами Новікова, таким висловлюванням українські військові «наочно заявили позицію захисту» про те, що всі вони є військовополоненими.

Суд у Москві 15 січня продовжив термін утримання під вартою 20 з 24 українських військових. 17 з них будуть перебувати під арештом до 24 квітня, Андрій Ейдер, Андрій Артеменко і Василь Сорока залишаються в СІЗО до 26 квітня.

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Засідання щодо продовження запобіжного заходу для ще чотирьох українських військових заплановане на 16 січня.

Раніше всі 24 військових заявили слідству, що є військовополоненими.

Українських моряків зустріли аплодисментами на суді в Москві – відео
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Українських моряків зустріли аплодисментами на суді в Москві – відео

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Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

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Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими.

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