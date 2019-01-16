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16 Січень 2019, Київ 09:30
Новини | Політика

Суд у Москві розгляне продовження арешту чотирьох захоплених українських військових

Напередодні суд продовжив арешт 20-ти морякам

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У Лефортовському районному суді Москви 16 січня заплановане засідання щодо продовження арешту чотирьом захопленим українським моряком.

Серед них, капітан 3 рангу «Яни Капу» Володимир Лісовий, старший матрос «Яни Капу» Віктор Беспальченко, старший матрос «Яни Капу» Володимир Варімез і старшина 1 статті «Нікополя» Владислав Костишин.

Суд у столиці Росії Москві 15 січня продовжив арешт 20 українських моряків.

17 морякам продовжили термін тримання під вартою до 24 квітня, ще трьом – Андрію Ейдеру, Андрію Артеменку та Василю Сороці – до 26 квітня.

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Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​

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