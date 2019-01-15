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15 Січень 2019, Київ 23:02
Новини | Політика

Росія має звільнити українських моряків, а не використовувати їх як пішаків – посольство США

Старший матрос судна «Нікополь» В'ячеслав Зінченко у суді столиці Росії Москви, 15 січня 2019 року

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Росія має звільнити українських моряків, заявило посольство США в Україні.

«Росія має негайно звільнити українських моряків, а не використовувати їх як пішаків у своїй політичній грі. Уже понад 50 днів Росія незаконно утримує українських моряків, які користувалися свободою судноплавства України в її територіальних водах. Ми глибоко стурбовані їхнім здоров’ям і правами», – йдеться в заяві посольства, оприлюдненій у Twitter.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

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Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​

15 січня суд у столиці Росії Москві залишив під вартою 16 моряків.

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