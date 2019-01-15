Суд у Москві залишив у СІЗО вже 16 українських військових

У Москві суд залишив у СІЗО ще чотирьох захоплених Федеральною службою безпеки Росії українських військових: Юрія Будзила, Богдана Небилицю, Сергія Чулибу та Юрія Без’язичного. Таке рішення винесла суддя Альбіна Галімова, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Раніше 15 січня Лефортовський суд Москви залишив під вартою до 24 квітня ще 12 українських військовополонених.

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Захист у ході тих засідань що вже відбулися, просив суд відмовити у клопотанні слідства про подовження арешту. У разі зміни запобіжного заходу військовим посольство України було готове надати їм житло.

Також судді Лефортовського районного суду Москви Галімова і Рябцев відмовили у клопотанні про зміну підсудності справи восьми захоплених українських полонених. Захист просив перенести розгляд подовження арешту у військовий суд, посилаючись на Женевську конвенцію.​

Всі 24 захоплених ФСБ біля берегів анексованого Криму українських військових заявили слідству, що є військовополоненими.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

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Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​