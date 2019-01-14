Денісова: Москалькова скасувала зустріч, щоб не відповідати на «незручні питання»

Російська омбудсмен Тетяна Москалькова скасувала заплановану зустріч із Уповноваженою Верхорвної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою, щоб «не відповідати на незручні питання» – таке припущення висловила Денісова у коментарі проекту Радіо Совбода Крим.Реалії 14 січня.

За її словами, зустріч була запланована і «завчасно погоджена», але після приїзду Денісової до столиці Росії Москви Москалькова смс-повідомленням сповістила її про скасування зустрічі.

«Я думаю, що, оскільки... суд (над захопленними ФСБ українськими військовополоненими – ред.) проходитиме в закритому режимі, Росії є що приховувати. А оскільки їм є що приховувати – я ж буду ставити незручні питання, в тому числі й Москальковій. Вона на незручні питання відповісти не може, як видно, тому була скасована зустріч», – сказала Денісова.

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Вона зазначила, що у вівторок 15 січня разом із родичами захоплених українських військових має намір взяти участь у засіданні Лефортівського суду, де повинні розглянути питання про подовження арешту військовим.

Раніше українська омбсдумен повідомила, що Москалькова скасувала їхню зустріч. Остання наразі не коментувала заяву української колеги.

Вранці 14 січня українська омбудсмен прибула до Москви разом із родичами захоплених ФСБ біля Керченської протоки українських моряків.

Лефортовський суд Москви 15 січня розгляне клопотання російської Федеральної служби безпеки про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою захопленим українцям.

​Всі 24 захоплені українці оголосили себе військовополоненими, відмовились давати свідчення і визнавати свою провину в нібито «незаконному перетині Росії».

25 листопада 2018 року російські силовики неподалік від Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях (бронекатерах «Бердянськ» і «Нікополь» та буксиру «Яни Капу»), захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів (23 службовців Військово-морських сил України і одного офіцера СБУ).

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.