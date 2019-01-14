Денісова поїхала до Москви, щоб потрапити на суд у справі полонених моряків

Український омбудсмен Людмила Денісова приїхала до Москви, що потрапити на суд у справі українських полонених моряків. Про це омбудсмен написала у своєму Facebook.

«Завтра розглядатиметься клопотання прокурорів про продовження терміну запобіжного заходу українським військовополоненим морякам. Разом зі мною приїхали чотири члени сімей наших хлопців, інші приїдуть у другій половині дня. Намагатимемося потрапити на засідання Лефортовського суду у справі військовополонених моряків», – ідеться у повідомленні.

Денісову в Москві зустрів повірений у справах України в Росії Василь Покотило.

Лефортовський суд Москви 15 січня розгляне клопотання російської Федеральної служби безпеки про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою захопленим українцям.

​Всі 24 захоплені українці оголосили себе військовополоненими, відмовились давати свідчення і визнавати свою провину в нібито «незаконному перетині Росії».

25 листопада 2018 року російські силовики неподалік від Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях (бронекатерах «Бердянськ» і «Нікополь» та буксиру «Яни Капу»), захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів (23 службовців Військово-морських сил України і одного офіцера СБУ).

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.