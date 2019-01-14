Денісова заявляє, що російська омбудсмен відмовилася від погодженої зустрічі

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова скасувала зустріч із українською колегою Людмилою Денісовою – про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Денісова заявила 14 січня.

Денісова пов’язує це з вимогою Федеральної служби безпеки Росії до суду, який розглядає справу українських полонених моряків, зробити закритим слухання щодо подовження їм запобіжного заходу.

«Навіщо це (закрите засідання – ред.) робиться, якщо приховувати нема чого, не зрозуміло. Однак тепер точно зрозуміло, чому скасовано зустріч з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою», – каже Денісова.

Вона розповіла, що російська омбудсмен написала їй смс-повідомлення, в якому поставила до відома, що змушена їхати в термінове відрядження на весь день, а на наступний день їде до Узбекистану.

«Тобто усі наші попередні домовленості щодо конфіденційного обговорення важливих для нас питань не мають для Уповноваженого РФ ніякої ваги», – підсумовує Денісова.

У неділю 13 січня Денісова повідомляла, що домовилася з Москальковою про конфіденційну зустріч у понеділок.

Водночас прес-служба Москалькової заявила в коментарі російському інформаційному агентству «ТАСС», що російська омбудсмен дійсно попередньо погоджувала зустріч із Денісовою, проте з 15 по 18 січня перебуватиме в Узбекистані з робочою поїздкою. Станом на 13 січня прес-службі було невідомо, чи дійсно зустріч відбудеться 14 січня.

Раніше 14 січня адвокат українських військовополонених моряків Сергій Бадамшин повідомив, що ФСБ Росії просить суд зробити засідання щодо подовження їм запобіжного заходу закритим, а також не повідомляти про результати засідання без погодження зі слідчим.

Лефортовський суд Москви 15 січня розгляне клопотання російської Федеральної служби безпеки про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою захопленим українцям.

​Всі 24 захоплені українці оголосили себе військовополоненими, відмовились давати свідчення і визнавати свою провину в нібито «незаконному перетині Росії».

25 листопада 2018 року російські силовики неподалік від Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях (бронекатерах «Бердянськ» і «Нікополь» та буксиру «Яни Капу»), захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів (23 службовців Військово-морських сил України і одного офіцера СБУ).

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.