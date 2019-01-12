У Росії продовжили термін слідства у справі щодо полонених українських моряків – адвокат

У Росії продовжили до кінця весни попереднє слідство у справі щодо українських моряків, захоплених ФСБ Росії в листопаді 2018 року біля берегів Криму. Про це, як інформує проект Радіо Свобода «Крим.Реалії», повідомив адвокат одного з обвинувачених Микола Полозов.

«Наразі термін слідства продовжений до 25 травня, при цьому термін арешту слідство просить продовжити до кінця квітня», – сказав Полозов російському інформаційному агентству «Інтерфакс».

За словами захисника, подальше продовження терміну слідства у справі буде залежати від інтенсивності слідчих дій.

Раніше російський адвокат Ілля Новіков припустив, що суд у справі захоплених українських моряків може початися не раніше ніж через рік.

Лефортовський суд Москви 15 січня розгляне клопотання російської Федеральної служби безпеки про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою захопленим українцям.

​Всі 24 захоплені українці оголосили себе військовополоненими, відмовились давати свідчення і визнавати свою провину в нібито «незаконному перетині Росії».

25 листопада 2018 року російські силовики неподалік від Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях (бронекатерах «Бердянськ» і «Нікополь» та буксиру «Яни Капу»), захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів (23 службовців Військово-морських сил України і одного офіцера СБУ).

Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.