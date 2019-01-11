Полозов розповів про плани захисту в ЄСПЛ полонених українських моряків

Для захисту українських моряків, захоплених ФСБ Росії біля берегів Криму, створять групу українських юристів, які будуть співпрацювати з Європейським судом з прав людини, повідомив адвокат Микола Полозов.

Він нагадав, що в Росії сформували команду з 34 адвокатів, які захищають інтереси українських військових.

«Кремлівський режим не просто так захоплює людей, і ми бачимо безліч прикладів цього протягом останніх п'яти років. Вже більше сотні українських політв'язнів перебувають у російських в'язницях. Але у цьому випадку українська держава з урахуванням минулих помилок грамотно здійснює захист моряків з самого початку », – розповів адвокат на зустрічі з родичами українських військових, яка відбулася напередодні в Одесі.

За словами адвоката, принципова позиція захисту полягає в тому, що захоплення українських військових 25 листопада 2018 року– прямий акт агресії з боку Росії.

25 листопада 2018 року російські силовики неподалік Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.