У 2018 році за політично мотивованими справами в Криму затримали 37 людей – правозахисники

У 2018 році за політично мотивованими справами в анексованому Росією Криму затримали 37 людей, повідомила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в ефірі «Громадського телебачення».

З них 13 – це цивільні особи, серед них є громадянські активісти. Ще 24 людини – затримані російськими прикордонниками українські моряки.

«Це був ще один рік окупації з відповідними наслідками для кримчан, з новими репресіями і новими кримінальними справами. Більш того, це був рік з новими страшними трагедіями, яких не було ніколи при Україні. Мова йде про страшну трагедію у Керчі, де загинула 21 людина. І навіть якщо розглядати версію російського слідства про «масове вбивство», хоча ми не віримо в ефективність цього розслідування, то все одно в цьому є вина Російської Федерації», – сказала Скрипник.

Порушення прав людини в окупованому Росією Криму встановленою там із Москви владою викликає широке занепокоєння в Україні і у світі. Зокрема, цим порушенням присвячені вже три резолюції Генеральної асамблеї ООН, ухвалені 2016, 2017 і 2018 року. Росія заперечує, що коїть ці порушення.