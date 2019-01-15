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15 Січень 2019, Київ 19:57
Новини | Політика

У суді Москви аплодували пораненим українським військовим

Суд на українськими моряками, Москва, 15 січня 2019 року

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У зал суду в Москві, який розглядає клопотання про подовження арешту захоплених Федеральною службою Росії українських військових, доставили поранених військовополонених Андрія Ейдера, Андрія Артеменко і Василя Сороку.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, слухачі зустрічали їх появу аплодисментами. Поранені моряки «виглядають нормально», не мають помітних ознак поганого стану здоров’я.

Також у цій групі – капітан буксиру «Яни Капу» Олег Мельничук. Їх судитиме суддя Канева.

Раніше 15 січня Лефортовський суд Москви залишив під вартою до 24 квітня ще 12 українських військовополонених.

Захист у ході тих засідань що вже відбулися, просив суд відмовити у клопотанні слідства про подовження арешту. У разі зміни запобіжного заходу військовим посольство України було готове надати їм житло.

Також судді Лефортовського районного суду Москви Галімова і Рябцев відмовили у клопотанні про зміну підсудності справи восьми захоплених українських полонених. Захист просив перенести розгляд подовження арешту у військовий суд, посилаючись на Женевську конвенцію.​

Всі 24 захоплених Федеральною службою безпеки біля берегів анексованого Криму українських військових заявили слідству, що є військовополоненими.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

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Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.

Полонені моряки України. Росія продовжує арешт
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Полонені моряки України. Росія продовжує арешт

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