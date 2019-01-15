Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Січень 2019, Київ 11:00
Новини | Політика

Родичів полонених українських моряків вивели із залів суду в Москві через закритий режим засідань

Російські силовики захопили 24 українських моряків на трьох кораблях поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року

Дивитись коментарі

Лефортовський районний суд столиці Росії Москви вирішив проводити засідання щодо продовження арешту полонених українських моряків у закритому режимі, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Про проведення засідання суду в закритому режимі клопотало слідче управління ФСБ Росії.

Із залів суду вивели родичів українських військових і журналістів. За їхніми словами, суд вирішив, що відкритість процесу нібито може зашкодити проведенню попереднього слідства і порушити таємницю слідства.

Російські силовики захопили 24 українських моряків на трьох кораблях поблизу Керченської протоки 25 листопада. Українських військових звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.

Росія обстріляла українські кораблі
Embed
Росія обстріляла українські кораблі

No media source currently available

0:00 0:06:49 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG