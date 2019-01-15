Родичів полонених українських моряків вивели із залів суду в Москві через закритий режим засідань

Лефортовський районний суд столиці Росії Москви вирішив проводити засідання щодо продовження арешту полонених українських моряків у закритому режимі, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Про проведення засідання суду в закритому режимі клопотало слідче управління ФСБ Росії.

Із залів суду вивели родичів українських військових і журналістів. За їхніми словами, суд вирішив, що відкритість процесу нібито може зашкодити проведенню попереднього слідства і порушити таємницю слідства.

Російські силовики захопили 24 українських моряків на трьох кораблях поблизу Керченської протоки 25 листопада. Українських військових звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.