Радіо Свобода Daily: адвокатська група захисту полонених в Росії українських моряків вимагатиме відкритого засідання

Суд у справі полонених моряків може бути в закритому режимі

Лефортовський суд Москви сьогодні, 15 січня, розгляне клопотання російської Федеральної служби безпеки про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою захопленим українцям. Українська омбудсмен Людмила Денісова вже прибула до Москви разом із родичами захоплених моряків.

​(Всі 24 захоплені українці оголосили себе військовополоненими, відмовились давати свідчення і визнавати свою провину в нібито «незаконному перетині Росії»).

«Позиція команди захисту військовополонених українських моряків – відкриті і прозорі судові засідання, що відповідають принципам відкритості при здійсненні судочинства. З обов’язковим допуском на них ЗМІ, представників посольств іноземних держав, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, а також родичів військовополонених моряків», – написав адвокат одного з захоплених Росією військовополонених Микола Полозов, який також координує роботу адвокатської групи захисту моряків. Такі клопотання подадуть усі адвокати, наголосив він.

5 мільйонів пачок сигарет із підробленими акцизками

На Дніпропетровщині співробітники обласної прокуратури та Національної поліції під час обшуків виявили, що тютюнова фабрика незаконно виробляє продукцію з підробленими акцизними марками та займається контрабандою.

Це компанія з орбіти політиків «Народного фронту», про факт використання якою фальшивих акцизок раніше розповіли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») у розслідуванні «Тютюновий фронт».

Під час обшуків у підпільних цехах на території колишнього заводу в місті Жовті Води було вилучено чотири виробничі лінії для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, близько 144 тисяч акцизних марок з ознаками підроблення, апарат для облаштування марок акцизу, близько 5 мільйонів пачок сигарет із імовірно підробленими акцизками та сировину для виробництва.

Підпал в Ужгороді і прокремлівський німецький журналіст

За підпалом Товариства угорської культури в Ужгороді, яке минулого року здійснили троє польських праворадикалів, стоїть німецький журналіст зі зв’язками в Кремлі. Про це, як повідомив кореспондент Радіо Свобода, заявив під час судового засідання у Кракові один із обвинувачуваних. Зловмисники кинули пляшку із займистою речовиною в офіс товариства 4 лютого минулого року. Підпал пошкодив вікно і фасад будівлі, але ніхто не постраждав. Інцидент, який трапився напередодні приїзду до Ужгорода високопосадовців міністерств України та Угорщини, сприяв погіршенню і без того напружених українсько-угорських зв’язків.

Затонулий корабель у Туреччині і вугілля з окупованої частини Донбасу

Біля берегів Туреччини тиждень тому затонув корабель із українським екіпажем. Судно під прапором Панами перевозило вугілля з російського порту Азов до турецького Самсуна. Українські чиновники заявили: цей маршрут Росія часто використовує для експорту вугілля, вивезеного з окупованих територій України. Журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» зв'язалися із врятованими моряками. Чи було на борту їхнього корабля вугілля з Донбасу і куди, крім Туреччини, продають донбаський антрацит?

«Зеленський по-італійськи»

І до теми виробів. Політологи в Україні ламають голови, чи стане артист-комік Володимир Зеленський, який в останню хвилину 2018 року заявив, що йде в президенти України, феноменом української політики. В Італії ж такий прецедент уже відбувся – звати його Беппе Ґрілло, відомий комік, суперечливий громадський активіст, співзасновник популістської нині урядової партії «Рух п’яти зірок». Політиком у справжньому сенсі цього слова актор не став, та політичну мапу країни змінив кардинально і вважається новатором. Про спільне і відмінне між українським кандидатом та італійським політиком читайте за лінком.

Смерть мера Гданська

А от Польща шокована трагічною смертю Павла Адамовіча, мера міста Гданська. Аналітики й оглядачі дискутують про те, ким є молодик, який у неділю, 13 січня, скоїв замах на життя відомого діяча місцевого самоврядування. Психічно хворою людиною, чи так би мовити продуктом мови ненависті, яка протягом кількох років лунала на адресу Адамовіча? Багато з них вважають, що на жахливий вчинок психічно неврівноваженого молодика підштовхнули медіа-помиї, якими гданського мера поливали його політичні опоненти. Аби висловити свою незгоду щодо мови ненависті, польська опозиція та громадські організації провели у десятках міст країни масові віче.

Обдумуйте те, що робите, адже необережні дії можуть мати дуже сумні наслідки!

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