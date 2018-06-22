Незаконний тютюновий бізнес під крилом «Народного фронту» (розслідування)

Виробництво підакцизних товарів, спиртних напоїв, сигарет. За вхід на цей ринок та утримання на ньому позицій у світі борються найсильніші маркетологи. Нещодавно в Україні з'явився виробник цигарок, що одразу захопив частину внутрішнього ринку. Нове виробництво запустили на заводі у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Туди й вирушили «Схеми». І виявили, що в нового бізнесу – впливові покровителі з «Народного фронту». Чому на пачках цього бренду підроблені акцизні марки? І як це впливає на надходження до українського бюджету?

​Розслідування «Схем» розпочалося з пачки цигарок Pull – це нова марка, яку дедалі частіше можна побачити в кіосках і яка вже знайшла свого покупця. Завдяки ціні.

В той час, коли вартість сигарет помітно зросла, такий Pull можна купити за 17-20 гривень. Причому якщо від цієї суми відняти розмір акцизу, який виробник платить фіскальній службі, за що отримує акцизну марку, то виникає питання, як виробник Pull взагалі щось заробляє?

За словами юриста Дмитра Кострюкова, розмір акцизного збору на тютюнові вироби зараз складає 15 гривень 46 копійок за пачку сигарет із фільтром.

Тобто півтори гривні залишається на сировину, витрати на виробництво, логістику, сплату ПДВ та інші витрати. Що ж залишається як прибуток для підприємства? В чому може бути секрет? Хто відкрив фабрику і веде бізнес?

«Юнайтед Табако»

Сигарети випускає товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Табако», яке існує з 2016-го і розташоване у місті Жовті Води на Дніпропетровщині.

Директором «Юнайтед Табако» є В’ячеслав Вершута. Засновник «Юнайтед Табако» – британська компанія Alderton Business LLP. Її на 25% контролює киянка Ольга Кіро, а на 75% – жителька Жовтих Вод Олена Бойко.

Тривалий аналіз журналістами «Схем» бізнес-діяльності цих двох жінок і їхньої компанії спочатку не дав відповіді на запитання – хто насправді стоїть за новим бізнесом. Не прояснилось і те, як їм вдається тримати таку низьку ціну на свою продукцію. Тож знімальна група вирішила завітати у Жовті Води і пошукати відповіді там.

На фабриці «Юнайтед Табако», яка розташована на території колишнього заводу, візиту журналістів були не раді. Ніхто з менеджменту не вийшов, а охорона не дозволяла наближатися навіть до прохідної. Єдине, що встиг зафіксувати оператор біля вхідних дверей на фабрику, – наліпку «Народний фронт, Жовтоводська міська організація».

За допомогою у пошуках представників цієї компанії журналісти прийшли до міського голови Жовтих Вод Володимира Абрамова. Утім, він лише відповів, що не знає, чий це бізнес. Головне, за його словами, що податки платять.

«Для мене головне – це звіт про надходження коштів на рахунок за квітень. «Юнайтед Табако». Дивіться. – Абрамов показує фінансові документи. – 265 тисяч. Приріст 15 тисяч. Оце мені головне. Щоб податки сплачували в місті Жовті води».

Знайдений контактний номер директора фірми-виробника В’ячеслава Вершути теж не допоміг у пошуках. На момент розмови з журналістом у нього почалися проблеми зі зв’язком.

Після цього було ще кілька спроб додзвонитися, утім, поспілкуватися з директором «Юнайтед Табако» так і не вдалося.

А коли знімальна група наступного дня вже збиралися повертатися до Києва з Жовтих Вод, сталося те, що зіграло вирішальну роль у розслідуванні. В усіх торгових точках міста раптово зникли цигарки Pull.

Чому? Їх раптово розкупили чи намагаються щось приховати? І якщо так – то що? За деякий час з'явилася версія. «Схеми» взяли пачку цигарок Pull, куплену у Жовтих Водах напередодні, і почали її вивчати.

Підроблені акцизні марки

Акцизна марка, яку видає фіскальна служба після сплати акцизного збору, містить спеціальні написи.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, для українських сигарет має бути маркування «ТВ ЗФ» – що розшифровується як «для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром». На пачці Pull, яку мають журналісти, – «ТІ ЗФ», що означає «для тютюнових виробів імпортного виробництва з фільтром». Але сигарети Pull – не імпортне виробництво. На пачці зазначене українське товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Табако». І взагалі – чому акцизна марка зеленого кольору, якщо марки серії «ТІ ЗФ» мають бути фіолетовими?

Коли «Схеми» поїхали з Жовтих Вод, там знову почали продавати сигарети Pull. На прохання фрілансери закупили у різних торгових точках міста кілька пачок. Таким чином у розпорядженні журналістів опинилося вісім пачок сигарет Pull із акцизними марками серії «ТВ», як і має бути для сигарет українського виробництва. Та три пачки із марками серії «ТІ» зеленого кольору, які не відповідають ні затвердженому кольору, ні призначенню.

Сумнівів, що зелені акцизні марки серії «ТІ» підроблені, майже не залишалось. Тим більше, це здавалось очевидним, адже цигарки не імпортні. Але точно визначити могла лише спеціальна експертиза.

Її погодилися провести для «Схем» у Міністерстві фінансів.

Результат експертизи виявив, що з оригінальною маркою була лише одна пачка.

Десять акцизних марок не мали захисних червоних волокон, не відповідали кольоровій гамі, на них відсутні деякі графічні елементи та термочутлива фарба. Таким чином з 11 пачок сигарет Pull держава отримала сплату у вигляді акцизу лише за одну – тобто, 15 гривень 46 копійок. Вдесятеро більша сума – а це близько 155 гривень, – яку мали сплатити з решти, десяти пачок, у бюджет не потрапила.

Чи не цей факт – ознаку злочину – намагалися приховати від «Схем» у Жовтих Водах, коли поприбирали з торгових точок сигарети місцевої фабрики?

«Це передбачає кримінальну відповідальність, 199 стаття Кримінального кодексу – збут, виготовлення саме акцизних марок, позбавлення волі від трьох до семи років», – каже юрист Дмитро Кострюков.

Ось тут прискіпливий читач може зауважити: почекайте, а чому ви вважаєте, що сигарети з підробленими акцизними марками виготовлені саме на фабриці «Юнайтед Табако» у Жовтих Водах? Можливо, компанія до них не має жодного стосунку, а це справа рук якихось пройдисвітів, які виготовляють підробки під такий успішний бренд, як Pull?

Журналісти «Схем» теж ставили собі ці запитання. А тому взяли пачку сигарет із автентичною акцизною маркою та п'ять пачок сигарет із підробленими акцизками і звернулися до Київського інституту судових експертиз із запитанням: чи можуть там знайти ознаки, що хоч одна із пачок із підробленою маркою виготовлялася на тому ж обладнанні, що і пачка сигарет із оригінальною акцизкою?

«Ми проводимо такі експертизи і робимо висновки. Перевіряємо друк, спосіб поліграфічного друку, перевіряємо викройку, перевіряємо спосіб нанесення інформації. Перевіряємо, як вона склеюється», – відповідає експерт Сергій Науменко.

За його словами, кожен автомат для упакування сигарет має свій унікальний почерк – характерну ознаку роботи саме цієї машини, сліди, які залишаються на пачці. І головне завдання експерта – знайти цю особливість на пачці, а потім провести порівняння з тими, що мають журналісти.

Після десяти годин роботи експерта «Схеми» отримали підтвердження: принаймні одна із п'яти пачок із підробленою акцизною маркою була виготовлена на тому ж обладнанні, що й оригінальна пачка «Юнайтед Табако». Ось результат експертизи: «Упакування пачки сигарет «Pull червоний» з акцизною маркою ТВЗФ 17/3 04ААЖА 001289 та пачки сигарет «Pull сірий» з акцизною маркою ТВЗФ 17/3 04ААГА 001782 здійснювалось з використанням одного обладнання».

Таким чином експерт інституту встановив, що обладнання, яке використовували під час випуску пачки сигарет із оригінальною акцизною маркою і яку податківці продали «Юнайтед Табако» – це те саме обладнання, на якому випустили принаймні одну із 5 пачок із підробленими акцизками. Тобто частина тютюнової продукції, з якої не сплатили акциз у бюджет, виготовляється саме на «Юнайтед Табако».

Порушення закону – очевидне. Збитки для бюджету – теж. Лишалося з’ясувати, хто ж може стояти за діяльністю тютюнової фабрики у Жовтих Водах.

Крило «Народного фронту»

Пам’ятаєте про табличку «Народного фронту» на прохідній? Ця політична сила в цій історії з'явилася знову. Завдяки репортажу про відкриття фабрики на YouTube-каналі місцевого телебачення «Жовта річка».

У ньому йдеться про те, що запуск фабрики відбувся за сприяння «фахового економіста і народного депутата Олега Кришина з «Народного фронту».

Позицію фабрики у цьому ж сюжеті доносить Микола Журило, він підписаний як заступник директора з загальних питань «Юнайтед Табако».

Микола – рідний брат Руслана Журила, який раніше працював на керівній посаді на державному підприємстві «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Руслан Журило фігурує як організатор розкрадань на мільйони доларів на цьому держпідприємстві у справі НАБУ. Разом із екс-депутатом та одним зі спонсорів тієї ж партії «Народний Фронт» Миколою Мартиненком.

За словами народного депутата Сергія Лещенка, брати Журило – найближчі бізнес-партнери Миколи Мартиненка.

«Коли Мартиненко як один із бенефіціарів Революції гідності зайшов у владу в 2014 році, йому дали в розпорядження, у використання, як «дійних корів», декілька державних підприємств. Одне із них – «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» («ОГХК») – це титанові комбінати. А друга – це «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – це уранове підприємство. І от Журило якраз був керівником «ОГХК». До того моменту, поки його не затримали у справі про зловживання. Журило – це одна родина. І я чув, що виробництво цигарок – якраз підприємство, пов'язане з Мартиненком через братів Журил», – каже народний депутат.

Схоже, для Миколи Журила, як і для брата Руслана, «Народний фронт» – справді не чужа політсила.

Його нагородив зброєю міністр внутрішніх справ і «народофронтівець» Арсен Аваков.

«Схемам» не вдалося поспілкуватися із заступником директора із загальних питань Миколою Журилом щодо безакцизного виробництва цигарок у Жовтих Водах. На дзвінки він не відповідав, за місцем реєстрації його не знайшли.

До речі, співзасновниця «Юнайтед Табако» Олена Бойко так само, як і брати Журили, пов'язана зі «Східним гірничо-збагачувальним комбінатом». Вона була бізнес-партнеркою екс-директора цього підприємства Сергія Дробота, а за часів керування «СхідГЗК» Русланом Журилом постачала на підприємство сталь. Переважно за завищеними цінами – розповідає журналіст інтернет-видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.

«Олена Бойко відома як керівниця фірми «Світ сталі», яка, за нашими підрахунками, отримала тендерів на «Схід ГЗК» на півмільярда гривень – це величезні кошти, які, на нашу думку, однозначно були отримані завдяки тому, що Олена Бойко є бізнес-партнеркою Сергія Дробота, який очолює «Схід ГЗК». І «Схід ГЗК» – це той самий комбінат, де Руслан Журило працював віце-президентом у Сергія Дробота теж довгі роки», – каже Ніколов.

Зв'язатися з Оленою Бойко «Схемам» також не вдалося.

Сам народний депутат від «Народного фронту» Олег Кришин просто втік від журналістів «Схем», коли почув запитання про фабрику.

«Це – провокація. Я на провокації не відповідаю», – двічі сказав депутат і швидко зайшов до сесійної зали парламенту.

Також «Схеми» надіслали запит Миколі Мартиненку із проханням про коментар стосовно причетності до діяльності «Юнайтед Табако». Поки що відповіді від нього немає.

Таким чином «Схемам» вдалося встановити, що тютюнова фабрика у Жовтих Водах на Дніпропетровщині відкрилася за сприяння народного депутата з «Народного фронту» Олега Кришина. А причетний до управління підприємством – Микола Журило, бізнесмен, наближений до того ж «Народного фронту». І навіть нагороджений зброєю міністром з цієї політсили Арсеном Аваковим.

І головне: з допомогою двох серйозних експертиз журналісти «Схем» розкрили секрет дешевих сигарет компанії «Юнайтед Табако»: частину з них випускають із підробленими акцизними марками, таким чином економлячи на сплаті зборів у бюджет.

І ось тепер залишилося почекати результатів ще однієї експертизи в цій історії. Експертизи на ефективність правоохоронних органів.