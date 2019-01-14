Смерть мера Гданська. Його вбили «сеанси ненависті» – польські оглядачі

Варшава – Польща шокована трагічною смертю Павла Адамовіча, мера міста Гданська. Аналітики й оглядачі дискутують про те, ким є молодик, який у неділю скоїв замах на життя відомого діяча місцевого самоврядування. Психічно хворою людиною, чи так би мовити продуктом мови ненависті, яка протягом кількох років лунала на адресу Адамовіча? Багато з них вважають, що на жахливий вчинок психічно неврівноваженого молодика підштвохнули медіа-помиї, якими гданського мера поливали його політичні опоненти. Аби висловити свою незгоду щодо мови ненависті польська опозиція та громадські організації у понеділок ввечері проводять у десятках міст країни масові віче.

Павел Адамовіч помер у клінічному шпиталі Гданського медичного університету 14 січня. Лікарі боролися за його життя від недільного вечора, вночі йому зробили складну операцію, що тривала 5 годин, проте рани завдані нападником виявилися надто складними.

«З найглибшим смутком повідомляємо, що ми програли боротьбу за життя мера. Пан Адамовіч помер. Вічна йому пам’ять», – повідомив лікар Томаш Стефаняк.

У неділю ввечері під час фіналу масової доброчинної акції «Оркестр святкової допомоги» Адамовіч став жертвою зухвалого нападу. 27-річний злочинець-рецидивіст на очах у кількох тисяч учасників свята вибіг на сцену й встромив ножа у груди мера міста. Після цього він вирвав мікрофон із рук одного з ведучих концерту й вигукнув: «Ало, ало! Мене звуть Стефан Вільмонт. Я невинно сидів у в’язниці, мене туди посадила «Громадянська платформа», тому...» Щойно після цього охороні вдалося схопити нападника.

Трагедія сталася в кульмінаційний момент свята, коли небо над Гданськом осяяли різнокольорові салюти. Протягом цілого дня Адамовіч особисто збирав на гданських вулицях гроші на доброчинні цілі й навіть встиг похвалитися у мережі Facebook, що зібрав понад 5 тисяч злотих. Акція «Оркрестр святкової допомоги» під час якої скоєно злочин давно була об’єком гострої критики польських правих середовищ.

На мера лилися відра медіа-отрути

Павел Адамовіч став жертвою кількарічної кампанії ненависті, яку розгорнули проти нього проурядові ЗМІ та крайньоправі націоналістичні середовища, твердять оглядачі польських видань ліберального спрямування.

Ярослав Курський із видання Gazeta Wyborcza напад на Адамовіча назвав «політичним злочином». Про це він написав у мережі Twitter: «Назвімо речі по імені. Вчора в Гданську мав місце політичний злочин, продумана й запланована спроба вбивства політика, обраного на загальних виборах, політика з недавно відновленим великим демократичним і політичним мандатом».

Міколай Хшан, інший оглядач цього ж видання твердить, що Адамович був об’єктом «сеансів ненависті» протягом тривалого часу. За його словами Адамовіча цькували, бо той на місцевому рівні реалізував ліберальну політику, яка йшла врозріз із поглядами провладних та крайніх правих середовищ. Мовляв, його звинувачували в тому, що він є «німцем», «злодієм», «гомопропагандистом», «комуністом», «євросоюзною маріонеткою» і таке подібне.

«Проведення у ЗМІ сеансів ненависті налаштовує тисячі людей на плювання отрутою в мережі. Щодо деяких така доза ненависті може спричинити сильніший результат – клавіатуру міняють на палицю», – розмірковує Хшан.

Він зазначає, що особливо ганебну роль у цій кампанії ненависті щодо Адамовіча відіграло публічне проурядове телебачення TVP. «Відра отрути, які лилися з екранів десь мусіли осісти. Це було видно на форумах, але можливо в чиїхось головах завдяки ним визрівав план радикальних дій», – підсумовує публіцист.

Схожі міркування висловив і відомий журналіст та блогер Куба Вонтли. У своєму відеоблозі він звинувачує теперішню польську владу в тому, що вона досконало «опанувала мову ненависті».

Вонтли наголошує: «Трагедія Павла Адамовіча – це результат пересування меж, як серед нас, отримувачів інформації, так і серед журналістів, а передусім серед політиків».

Оглядач переконаний, що відповідальність за гданську трагедію лежить на людях, які «три роки працювали над тим, щоб до такої трагедії дійшло».

У свою чергу Яцек Тейлор, юрист та близький приятель Павла Адамовіча, в ефірі Radio TOK FM зауважив, що слова, які після нападу вигукув убивця, вельми промовисті.

«Цей злочинець сказав, про що йому йдеться. Він крикнув, що сидів у в’язниці через «Громадянську платформу». Важко в це повірити, та мабуть він так думає. Його покарали за попередньої влади «Громадянської платформи» і Селянської партії, тож він не може їх любити. Вийшов, послухав державне телебачення та радіо і дізнався, що «Громадянська платформа» – це втілення зла, вона винна у всьому поганому, що трапилося за її влади. А слово має велику силу. Проста людина в це вірить. Здавна панує брак відповідальності за слова», – переконаний юрист.

Влада висловлює співчуття і закликає не політизувати трагедію

Тим часом польська влада висловлює співчуття родині загиблого й закликає до суспільного примирення. Анджей Дуда, президент Польщі, у мережі Twitter написав: «Ворожість та насилля принесли найтрагічніший результат і біль. Ми не маємо права на це погодитись».

Натомість Йоахім Брудзінський, міністр внутрішніх справ Польщі, полемізує з тезою оглядача Ярослава Курського, який назвав гданську трагедію «політичним злочином». Міністр нагадує, що злочинець раніше був покараний за розбійницькі напади з викорситанням зброї.

«Створення у ЗМІ політичної бурі з метою розпалювання політичних емоцій, після цього варварського замаху на життя мера Адамовіча – це щось винятково непорядне», – наголошує міністр.

Великою трагедією вбивство гданського мера назвав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він зазначив: «Це велике зло, яке треба рішуче засудити, воно викликає смуток і співчуття».

На знак протесту проти насилля та мови ненависті у багатьох польських містах відбуваються жалобні мітинги та марші. Рафал Тшасковський, мер Варшави оголосив у польській столиці триденну жалобу.

Ким був Павел Адамовіч?

Павел Адамовіч народився в Гданську у 1965 році. Ще юнаком він приєднався до польської антикомуністичної опозиції, був видавцем нелегальних опозиційних студенских видань. Починаючи з 1998 року Адамовіч – незмінний мер свого рідного міста.

Юрист за освітою, діяч місцевого самоврядування та політик. Він позиціонував себе як представник проєвропейський та ліберальних сил у Польщі. Мер Гданська послідовно відстоював незалежність польського судочинства, яке намагається обмежити правляча в країні партія «Право і справедливість».

Також Адамовіч був рішучим супротивником антиіміграційної риторики, яка поширилася в Польщі протягом останніх років. Він твердив, що Гданськ – це відкрите і приязне для імігрантів місто. У 2017 році польські радикали, незадоволені проіміграційною політикою Адамовіча, оприлюднили його фіктивне «свідоцтво про смерть».

Аби покращити умови перебування іноземних працівників у Гданську, Павел Адамовіч ініціював створення у мерії ради з питань імігрантів, яка складається з представників різних країн. Це перша така ініціатива у Польщі. Троє із 14 членів цієї ради – це громадяни України.