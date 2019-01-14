Польща: мер Гданська помер внаслідок нападу

Мер міста Гданська на узбережжі Балтійського моря на півночі Польщі Павел Адамович помер унаслідок нападу на нього, що стався 13 січня.

«З найглибшим смутком повідомляємо, що ми програли боротьбу за життя мера. Пан Адамовіч помер. Вічна йому пам’ять», – повідомив лікар Томаш Стефаняк.

Як повідомляли раніше лікарі після багатогодинної операції, він зазнав серйозного поранення серця і поранень діафрагми і внутрішніх органів і перебував у вкрай критичному стані.

Напад стався на доброчинному заході «Оркестр святкової допомоги» ввечері 13 січня перед сотнями присутніх: 27-річний місцевий мешканець накинувся на 53-річного мера з гострим предметом, коли той разом із іншими стояв на сцені, і кілька разів ударив його гострим предметом у серце й живіт.

Після цього він вирвав мікрофон із рук одного з ведучих концерту й вигукнув: «Мене звуть Стефан Вільмонт. Я невинно сидів у в’язниці, мене туди посадила Громадянська Платформа, тому...». Щойно після цього охороні вдалося схопити нападника.

За повідомленнями, чоловік потрапив на захід завдяки позначці «преса».

Як пишуть місцеві ЗМІ, нападник раніше був засуджений до понад п’яти років позбавлення волі за збройні напади на банки, і у в’язниці в нього почалися психіатричні проблеми.

Павел Адамович очолював Гданськ понад два десятиліття, з 1998 року. Минулої осені він був переобраний на черговий термін, на який він балотувався як незалежний, але за підтримки нині опозиційної «Громадянської платформи», з якої він раніше вийшов.