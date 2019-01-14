У Польщі повідомили про стан мера Гданська після нападу

У Польщі повідомили про стан мера міста Гданська на узбережжі Балтійського моря на півночі країни Павела Адамовича після нападу на нього, що стався 13 січня: як заявили лікарі після п’ятигодинної операції в ніч на 14 січня, пацієнт живий, але в дуже критичному стані.

Як сказав хірург Томаш Стефаняк, мер зазнав серйозного поранення серця і поранень діафрагми і внутрішніх органів і потребує масового переливання крові.

Нині в місті оголосили збір крові для потерпілого.

Напад стався на доброчинному заході перед сотнями присутніх: 27-річний молодик накинувся на 53-річного мера з гострим предметом, коли той разом із іншими стояв на сцені, і кілька разів ударив його гострим предметом у серце й живіт. При цьому нападник кричав у мікрофон, що був несправедливо ув’язнений за часів попереднього уряду Польщі на чолі з партією «Громадянська платформа», до якої раніше належав мер. За повідомленнями, він потрапив на захід завдяки позначці «преса». Поліція відразу затримала його.

Як пише місцева преса, нападник раніше був засуджений до понад п’яти років позбавлення волі за збройні напади на банки, і у в’язниці в нього почалися психіатричні проблеми.

Павел Адамович очолює Гданськ уже понад два десятиліття, з 1998 року. Минулої осені він був переобраний на черговий термін, на який він балотувався як незалежний, але за підтримки нині опозиційної «Громадянської платформи», з якої він раніше вийшов.