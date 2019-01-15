Марші пам’яті мера Гданська у Польщі – фоторепортаж

У Польщі тисячі людей взяли участь у маршах пам’яті на честь мера Гданська Павела Адамовіча, який помер від поранень 14 січня. Напад стався на доброчинному заході «Оркестр святкової допомоги» ввечері 13 січня перед сотнями присутніх. Нападник кричав у мікрофон, що був несправедливо ув’язнений за часів попереднього уряду Польщі на чолі з партією «Громадянська платформа», до якої раніше належав мер. За повідомленнями, він потрапив на захід завдяки позначці «преса». Поліція відразу затримала його.

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