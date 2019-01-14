Польща: тисячі людей взяли участь у маршах пам’яті на честь мера Гданська

У Польщі тисячі людей взяли участь у маршах пам’яті на честь мера Гданська Павела Адамовіча, який помер від поранень.

На марш у Гданську прибув президент Європейської ради Дональд Туск, друг та колишній політичний союзник Адамовіча.

Очільник Гданська помер 14 січня внаслідок нападу, скоєного увечері напередодні.

Напад стався на доброчинному заході «Оркестр святкової допомоги» ввечері 13 січня перед сотнями присутніх: 27-річний місцевий мешканець накинувся на 53-річного мера з гострим предметом, коли той разом із іншими стояв на сцені, і кілька разів ударив його гострим предметом у серце й живіт.

Нападник заявив, що його звати Стефан Вільмонт і він нібито був незаконно засудженим. У цьому він звинувачує партію «Громадянська gлатформа», до якої раніше належав Адамовіч.

Чоловіка затримала поліція. За повідомленнями, він потрапив на захід завдяки позначці «преса».

Як пишуть місцеві ЗМІ, нападник раніше був засуджений до понад п’яти років позбавлення волі за збройні напади на банки, і у в’язниці в нього почалися психіатричні проблеми.

Павел Адамович очолював Гданськ понад два десятиліття, з 1998 року. Минулої осені він був переобраний на черговий термін, на який він балотувався як незалежний, але за підтримки нині опозиційної «Громадянської платформи», з якої він раніше вийшов.