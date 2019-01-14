Українські дипломати висловили співчуття через смерть мера Гданська

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував смерть мера польського міста Гданськ Павла Адамовіча.

«Це була справжня та добра людина. Польському суспільству ще доведеться перетравити цю трагедію. Це шок для всіх нас, усіх, хто в політиці та поза нею. Щирі співчуття Гданську та Польщі», – написав він у своєму Twitter.

Загибель Адамовіча також прокоментував посол України в Польщі Андрій Дещиця. Він назвав померлого «великим поляком і другом України».

«Єднаюся в смутку з родиною та близькими, мешканцями Гданська та Польським народом. Він назавжди залишиться в наших серцях», – пише Дещиця.

Павел Адамовіч помер 14 січня внаслідок нападу, скоєного увечері напередодні.

Напад стався на доброчинному заході «Оркестр святкової допомоги» ввечері 13 січня перед сотнями присутніх: 27-річний місцевий мешканець накинувся на 53-річного мера з гострим предметом, коли той разом із іншими стояв на сцені, і кілька разів ударив його гострим предметом у серце й живіт.

Нападник заявив, що його звати Стефан Вільмонт і він нібито був незаконно засудженим. В цьому він звинувачує партію «Громадянська gлатформа», до якої раніше належав Адамовіч.

Чоловіка затримала поліція. За повідомленнями, він потрапив на захід завдяки позначці «преса».

Як пишуть місцеві ЗМІ, нападник раніше був засуджений до понад п’яти років позбавлення волі за збройні напади на банки, і у в’язниці в нього почалися психіатричні проблеми.

Павел Адамович очолював Гданськ понад два десятиліття, з 1998 року. Минулої осені він був переобраний на черговий термін, на який він балотувався як незалежний, але за підтримки нині опозиційної «Громадянської платформи», з якої він раніше вийшов.