До підпалу в Ужгороді може бути причетний прокремлівський німецький журналіст

За підпалом Товариства угорської культури в Ужгороді, яке минулого року здійснили троє польських праворадикалів, стоїть німецький журналіст зі зв’язками в Кремлі. Про це, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, заявив під час судового засідання у Кракові один із обвинувачуваних. Зловмисники кинули пляшку із займистою речовиною в офіс товариства 4 лютого минулого року. Підпал пошкодив вікно і фасад будівлі, але ніхто не постраждав. Інцидент, який трапився напередодні приїзду до Ужгорода високопосадовців міністерств України та Угорщини, сприяв погіршенню і без того напружених українсько-угорських зв’язків.

У понеділок, 14 січня у польському місті Краків розпочався суд над трьома обвинувачуваними у підпалі Товариства угорської культури Закарпаття, що в центрі Ужгорода. Як передає кореспондент Радіо Свобода зі судового засідання, один із обвинувачуваних, 28-річний Міхал Прокопович (Michal Prokopowicz) сказав, що інструкції щодо того, як підпалити приміщення, він отримав від німецького журналіста та консультанта німецького парламентаря від правої, анти-іммігрантської партії Альтернатива для Німеччини (AfD), Мануеля Оксенрайтера. Представник Оксенрайтера заперечив його участь у цій справі.

​За даними української прокуратури, яка передала результати розслідування до Польщі, троє громадян Польщі, прихильники праворадикальної організації «Фаланга», члени якої брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків угруповань «ЛНР» і «ДНР», намагалися пошкодити будівлю двічі. Після першої спроби вони надіслали замовникові відео, яке його не задовольнило. Тоді чоловіки придбали на заправці 1,5 літри бензину для повторного підпалу. Того ж дня вони виїхали до Словаччини рейсовим автобусом «Ужгород-Кошице» через пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке». Після того, як українська сторона передала зібрані дані польським колегам, тамтешні правоохоронці затримали підозрюваних у виконанні злочину.

На початку січня польське громадське телебачення TVP повідомило, що у зв’язку з підпалом в Україні слідство вийшло на громадянина Німеччини, журналіста, пов’язаного з польськими правими активістами, включно з Матеушем Піскорським, засновником проросійської партії «Зміна». У 2015 році польські ЗМІ писали про те, що лідер «Фаланги» та заступник Піскорського у партії «Зміна» Бартош Бекер організовував «антибандерівські патрулі» на кордонах із Україною. Піскорського заарештували у 2016 році за підозрою у шпигунстві на користь Росії та Китаю.

Радіо Свобода раніше писало про можливу причетність німецького журналіста Оксенрайтера до підпалу. Оксенрайтер нерідко виступав з антиукраїнськими висловлюваннями в ефірах Першого російського телеканалу і Russia Today, він знайомий із російським ідеологом Олександром Дугіним, часто їздив у анексований Крим і навіть був «спостерігачем від Німеччини» на виборах у так званих донецькій і луганській «народних республіках», які визнані в Україні терористичним організаціями. На це вказував український дослідник ультраправих рухів у Європі Антон Шеховцов.

У листуванні з кореспондентом Радіо Свобода в соціальній мережі «ВКонтакте» Оксенрайтер раніше категорично відкинув свою причетність до підпалу Угорського культурного центру, назвавши цю версію «нісенітницею».

Разом із цим, серед його друзів у соціальній мережі виявився один із паліїв, Томаш Рафал Шімков’як (його сторінка зараз видалена). Після запитання про те, чи знайомий Оксенрайтер із кимось із обвинувачуваних у підпалі громадян Польщі, він закрив доступ до свого профілю для тих користувачів, які не є його друзями.

Протягом останніх кількох місяців Оксенрайтер, редактор правого німецького журналу Zuerst! («Насамперед!») також був помічником депутата Бундестагу від правопопулістської партії AfD Маркуса Фронмаєра. Сам Фронмаєр, активний прихильник зняття санкцій із Росії, не відповів на прохання про коментар від кореспондентів Радіо Свобода.

Натомість відгукнувся Ральф Гокер, який представляє інтереси Мануеля Оксенрайтера. У відповіді на лист від журналістів Радіо Свобода, надісланий ще перед початком судового засідання, він написав, що його клієнтові не відомо ні про яке слідство проти нього у Польщі. На прохання прокоментувати заяву Прокоповича у суді, Гокер відповів: «Нам не відомо про таку заяву. Якщо вона була зроблена, то вона неправдива». Польська влада не підтверджувала офіційно того, що вона звинувачує Оксенрайтера у скоєнні якого-небудь злочину.

Разом із 28-річним Міхалом Прокоповичем у справі про підпал Товариства угорської культури в Ужгороді проходить 22-річний житель Кракова Адріан Марґлевскі (Adrian Marglewski) та 25-річний житель Бидґоща Томаш Рафал Шимковяк (Tomasz Rafal Szymkowiak).

Представники слідства, яке здійснювали Департамент боротьби з організованою злочинністю і Агентство внутрішньої безпеки Польщі (АВБ), впевнені, що провокація в Ужгороді мала призвести до ще більшого погіршення українсько-угорських відносин і зіграти на руку Росії, про це повідомив на умовах анонімності польському телеканалові TVP представник АВБ.

Над матеріалом працювали Сергій Стеценко в Кракові, Карл Шрек, Марк Крутов і Марія Щур у Празі, Ірина Бреза в Ужгороді.