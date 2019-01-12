Підпал в Ужгороді: що відомо українській прокуратурі

У Польському Кракові розпочинається судовий розгляд справи трьох молодих поляків, яких звинувачують у тероризмі на території України. Мазовецький відділ Національної прокуратури Польщі передав до суду матеріали справи стосовно трьох громадян країни, які на початку лютого 2018 року організували і вчинили підпал будинку спілки угорців в Ужгороді. Прокуратура стверджує, що минулого року у ніч на 4 лютого вони намагалися підпалити будівлю Товариства угорської культури Закарпаття. Інцидент трапився напередодні приїзду високопосадовців міністерств України та Угорщини в Ужгород. Зловмисники кинули пляшку із займистою речовиною в будівлю, яка пошкодила вікно і фасад будівлі та спричинила задимлення приміщення. Ніхто не постраждав. Інформацію про інцидент поліція отримала близько 5-ої години ранку 4 лютого.

Через десять днів після спроби підпалу офісу товариства угорської культури Закарпаття голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників. За його словами, це громадяни Польщі Адріан М. та Томаш Ш., послідовники праворадикальної організації «Фаланга», члени якої брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків угруповань «ЛНР» і «ДНР».

«Вони є українофобами, підтримують політику Путіна й тісно контактують із російськими правими Лимонова», – заявив Москаль. – Їхні обличчя є на камерах, ми вийшли на сайти, де ці особи також фігурують. Мета такої провокації – зіштовхнути тут угорців та інші національності, відкрити «другий фронт». Бо на тому фронті не дуже виходить». Інформацію про ідентифікацію зловмисників тоді ж підтвердили і в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

Ідентифікували осіб працівники СБУ через камери відеоспостереження. За словами заступника голови Закарпатської ОДА Ярослава Галаса, встановили зловмисників працівники СБУ упродовж двох днів. Зокрема, з’ясували: чоловіки зупинялися у гостелі City hostel Panorama на вул. Льва Толстого, 5 (за 350 метрів від офісу Товариства угорської культури – ред.) та купували бензин на одній з автозаправок міста. Зловмисники намагалися пошкодити будівлю двічі. Після першої спроби вони надіслали відео замовнику, яке його не задовольнило. Тоді чоловіки придбали на заправці 1,5 літри бензину для повторного підпалу. Того ж дня вони виїхали до Словаччини рейсовим автобусом «Ужгород-Кошице» через пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке».

Прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу офісу товариства, яке розслідували слідчі ГУНП в Закарпатській області.

За повідомлення прес-служби відомства, 1 березня 2017 року у кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру у підпалі офісу Товариства угорської культури Закарпаття двом громадянам Польської Республіки: Адріану М. та Томашу Ш. Чоловіки підозрювалися у причетності до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч.2 ст.194, ч. 1 ст. 161 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії – ред.). Слідство зібрало достатньо доказів, які дозволяють стверджувати, що підпал вчинили саме вони, повідомили в прокуратурі Закарпатської області. Всі матеріали закарпатські правоохоронці передали через Генпрокуратуру до генпрокуратури Польщі, де і затримали зловмисників.

Офіс Товариства угорської культури розташований у будівлі на Православній набережній, 5 – над річкою Уж. Це історичний центр міста, за кілька кроків – центральний пішохідний міст. Навпроти через річку – приміщення колишньої синагоги. За кілька будників вглиб набережної розташоване Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді (Православна набережна,12).

Приватний будинок, який придбало Товариство кілька років тому для своєї діяльності, тривалий час стояв занедбаним в історичному центрі міста. Будівлю реконструювали, добудували мансарду. Попри те, що Генконсульство охороняється, офіс Товариства не мав посиленої охорони. Аж до вчинення другого підпалу, що стався 27 лютого. Саме тоді вибухом було зруйновано комунікації та внутрішні приміщення офісу.

Як заявив Йосип Борто, заступник голови Товариства угорської культури Закарпаття, на 80% все всередині було знищено: меблі, оргтехніка і частково документи. Офіс став недієздатний, штат, який складався з 15 працівників тимчасово перевели в інші приміщення. Прокуратура порушила справу за фактом підпалу. У перебігу досудового розслідування було встановлено та доведено причетність до вчинення злочину 27 лютого чотирьох осіб, серед яких троє громадяни України та один – Молдови. Судовий розгляд щодо організатора та двох виконавців підпалу триває.

Майже рік тривали ремонтні роботи з відновлення приміщення Товариства угорської культури Закарпаття. Наразі вони закінчуються і за попередньою інформацією, тут працюватиме редакція телерадіокомпанії «Даніо» (21 канал). Половину акцій телеканалу придбало Товариство угорської культури Закарпаття у 2018 р за грантові кошти з Угорщини. За цією адресою також зареєстровано ТОВ «Карпатський об’єктив», яке видає однойменну газету та є власником сайту. Щоправда сама редакція розміщується в іншому приміщенні неподалік.

Наразі офіс Товариства угорської культури діє за іншою адресою: пл. Жупанатська, 12, неподалік обласного художнього музею ім. Йосипа Бокшая. Приміщення організація придбала наприкінці 2017-го року, а в середині 2018-го після кількамісячного ремонту почала приймати відвідувачів.