Польські палії зізнались, що отримували інструкції від Оксенрайтера – відео

На суді в Польщі над підозрюваними нападниками на угорський центр в Ужгороді організатор підпалу назвав ім’я натхненника злочину: як признався Міхал Прокопович, на вчинення підпалу його надихнув німецький журналіст Мануель Оксенрайтер, відомий прокремлівськими поглядами. Також підозрюваний заявив, що передавав інструкції іншим паліям за допомогою месенджерів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Перше судове засідання у справі підпалу угорського центру в Ужгороді почалося в польському Кракові. Серед підозрюваних троє поляків, які були затримані відразу після інциденту.