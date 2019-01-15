Суд у Москві розглядає продовження арешту полонених українських моряків

Лефортовський суд столиці Росії Москви 15 січня розглядає питання про продовження арешту українським морякам, захопленим російськими силовиками в листопаді у Чорному морі. Слідчі просять залишити моряків, які оголосили себе військовополоненими, під вартою до 26 квітня.

На засідання приїхала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова і родичі підсудних. Однак напередодні Федеральна служба безпеки Росії попросила зробити слухання закритими. Адвокати називають це грубим порушенням Кримінально-процесуального кодексу Росії і принципу гласності.

За словами українського омбудсмена, для слухань українських моряків розподілили на шість груп по чотири людини.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії. Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.