У старшого матроса «Бердянська» ниє ліва рука через поранення – адвокат

Російський адвокат Марія Куракіна 14 січня відвідала в лікарні московського слідчого ізолятора «Матроська тиша» старшого матроса буксира «Бердянськ» Андрія Артеменка, який отримав поранення під час захоплення ФСБ біля берегів Криму українських військових кораблів.

Візит був пов’язаний, зокрема, з наданням консультацій щодо судового засідання, яке має відбутися в Московському міському суді сьогодні, 15 січня.

«Після консультацій зі мною Артеменко 9 січня написала скаргу на те, що до нього продовжують приходити для «бесід» якісь люди, що представляються співробітниками ФСБ, процесуальних дій не проводять. Андрій каже, що ні з ким з подібних візитерів розмовляти не буде і впливати на нього таким чином марно, оскільки це не що інше, як тортури», – написала адвокат у своєму Facebook.

За її словами, український військовий відчуває себе в цілому нормально, але ще ниє ліва рука через поранення.

«На жаль, наслідки цієї травми довго даватимуться взнаки. Сказав лікарям у лікарні ізолятора про те, що йому потрібен еластичний бинт для фіксації руки на ніч, обіцяли щось придумати, бинтів в тюремній лікарні не вистачає», – розповіла Куракіна.

Адвокат зазначила, що військовому прийшли посилки з продуктами, одягом, книгами, він отримує листи від рідних і слова підтримки, на листи відповідає, але не завжди його відповіді доходять до родичів. Листи поштою приходять, Артеменко дякує всім, хто написав йому, додала Куракіна.

Лефортовський суд Москви 15 січня розгляне клопотання російської Федеральної служби безпеки про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою захопленим українцям.

​Всі 24 захоплені українці оголосили себе військовополоненими, відмовились давати свідчення і визнавати свою провину в нібито «незаконному перетині Росії».

Читайте також: Адвокат українських моряків оголосив плани захисту щодо суду про продовження арешту полонених​

25 листопада 2018 року російські силовики неподалік від Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях (бронекатерах «Бердянськ» і «Нікополь» та буксиру «Яни Капу»), захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів (23 службовців Військово-морських сил України і одного офіцера СБУ).

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.