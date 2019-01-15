Москва: cуд подовжив арешт ще чотирьом українським військовополоненим

Лефортовський районний суд Москви 15 січня подовжив арешт ще чотирьом захопленим біля берегів анексованого Криму українським війьковим, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Старший матрос «Яни Капу» Михайло Власюк, капітан 2 рангу «Бердянська» Денис Гриценко, старший матрос «Нікополя»​ В’ячеслав Зінченко й офіцер контррозвідки СБУ Андрій Драч пербуватимуть у СІЗО до 24 квітня.

Аналогічне рішення суд ухвалив щодо першої групи з восьми війьсковополонених.

Раніше 15 січня Лефортівський районний суд Москви подовжив арешт вісьмом захопленим біля берегів Криму українським військовим.

Також судді Лефортовського районного суду Москви Галімова і Рябцев відмовили у клопотанні про зміну підсудності справи восьми захоплених українських полонених. Захист просив перенести розгляд подовження арешту у військовий суд, посилаючись на Женевську конвенцію.

Всі 24 захоплених Федеральною службою безпеки біля берегів анексованого Криму українських військових заявили слідству, що є військовополоненими.

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Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​