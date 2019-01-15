В Одесі затримали активіста за кидання фарби в російське консульство

Правоохоронці затримали активістів Тодора Пановського та Олександра Смолянинова під час акції на підтримку військовополонених моряків під будівлею генерального консульства Росії в Одесі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Пановський жбурнув у паркан консульства банку із червоною фарбою і намагався зробити це вдруге. За його словами, ця фарба мала символізувати кров безвинних, в загибелі яких винна Росія.

Поліція почала затримувати Пановського коли той хотів відкрити другу банку і також жбурнути її в паркан. В результаті фарбу вилили на асфальт перед консульством, на самого активіста й правоохоронців.

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Інший активіст Смолянинов, згідно з повідомленням відділу комунікації поліції в Одеській області, відтягував поліцейських, заважаючи їм виконувати свої повноваження.

В поліції також зазначають, що вирішується питання про притягнення обох учасників акції до адміністративної відповідальності за статтею 173 (дрібне хуліганство) та статтею 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Самих учасників акції така реакція дивує. За словами голови громадського формування «Самооборона Одеси» Віталія Кожухаря, це мав бути перфоманс і він не очікував від правоохоронців захисту консульства.

«Ми хотіли провести акцію на підтримку наших моряків, яких незаконно затримали і утримують в Росії, показати, що їхня доля нас хвилює. Ніхто не збирався штурмувати консульство, це мала бути інформаційна акція і фарба, як кров – це атрибут цієї акції», – заявив Кожухар.

Організаторами акції виступили ГФ «Самооборона Одеси», «Сьомий корпус», «Якісне суспільство» та інші. Всього під консульство приїхали близько двох десятків людей, але активісти кажуть, що їх мало бути більше – через затримання Пановського та Смолянинова акцію фактично скасували.

Сьогодні, 15 січня, Лефортовський суд Москви розглядає питання про подовження арешту українським військовополоненим. Засідання проходить у закритому режимі.

25 листопада 2018 року російські силовики неподалік Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.