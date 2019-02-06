Москва: суд розгляне апеляції на арешт захоплених біля берегів Криму військових – адвокат

У Московському міському суді на 7 лютого призначено розгляд апеляційних скарг на продовження запобіжного заходу чотирьом захопленим у берегів Криму українським військовим. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

Розглядатимуться апеляції щодо арешту Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша і Андрія Шевченка.

За словами адвоката, засідання суду має розпочатися о 9:00 за Києвом.

Напередодні Полозов повідомляв, що слідчі ФСБ Росії допитали захоплених біля берегів Криму українських військових Михайла Власюка і Юрія Без’язичного.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.