Адвокат розповів, коли російський суд розгляне апеляції 12 українських військовополонених

Апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне апеляційні скарги захисту 12 військовополонених українських моряків 12 і 13 лютого, повідомив адвокат Микола Полозов.

За його словами, 12 лютого розглядатимуть скарги захисту Євгена Семидоцького, Андрія Оприска, Романа Мокряка і Сергія Цибізова.

13 лютого відбудеться розгляд апеляційних скарг адвокатів двох груп полонених. У першій: Сергій Чулиба, Юрій Без’язичний, Юрій Будзило і Богдан Небилиця. У другій: Михайло Власюк, В’ячеслав Зінченко, Денис Гриценко і Андрій Драч.

Як повідомляє Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, наступним кроком після апеляції стане звернення до Європейського суду з прав людини.

7 лютого Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу адвокатів чотирьох захоплених біля берегів Криму українських військовослужбовців Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша і Андрія Шевченка і залишив їх під арештом до 24 квітня.

Читайте також: ФСБ провела додатковий допит захопленого біля берегів Криму співробітника СБУ – адвокат​

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.