Суд в Москві залишив під арештом захоплених біля берегів Криму українських військових – адвокат

Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу адвокатів чотирьох захоплених біля берегів Криму українських військовослужбовців Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша і Андрія Шевченка і залишив їх під арештом до 24 квітня. Як повідомив адвокат Микола Полозов, засідання проходили в закритому режимі за клопотанням слідства.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.