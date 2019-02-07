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07 Лютий 2019, Київ 14:06
Новини | Політика

Суд в Москві залишив під арештом захоплених біля берегів Криму українських військових – адвокат

Суд на українськими моряками, Москва, 15 січня 2019 року

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Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу адвокатів чотирьох захоплених біля берегів Криму українських військовослужбовців Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша і Андрія Шевченка і залишив їх під арештом до 24 квітня. Як повідомив адвокат Микола Полозов, засідання проходили в закритому режимі за клопотанням слідства.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Cпівробітник СБУ Андрій Драч, як і інші, захоплені російськими силовиками українські військові, вважає себе військовополоненим
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Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

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