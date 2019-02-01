«Кому потрібен цей міст? Він і так завалиться». Командувач ВМС України про Керченський міст і захоплених моряків

Командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко розповів кореспонденту спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время» про стан українського флоту, інцидент 25 листопада в Керченській протоці й про те, що відомо про захоплених Росією українських моряків. Він також повідомив, що Росія ігнорує офіційні запити щодо надання інформації про стан українських моряків, які перебувають у Москві.

– Яка ситуація в Україні на морі? Чи функціонують порти на Чорному й Азовському морях і яким чином це забезпечується?

– Дуже швидко Російська Федерація змогла наростити свій бойовий потенціал в Азовському морі. Це завдяки перекиданню і створенню відповідних угруповань Федеральної служби безпеки, Прикордонної служби і Чорноморського флоту.

Майже увесь минулий рік вони проводили відповідні акції, і це впливало на вільне судноплавство і економічну стабільність в Приазов'ї і роботу наших портів на Азові.

Щодо Чорного моря – поки є негативні тенденції. Але на мою думку, вони тільки будуть набирати обертів щодо вільного судноплавства. Це стосується в першу чергу закриття районів у північно-західній частині Чорного моря, там, де є райони нашої виробничої діяльності, і в районі газових родовищ. Вони (Росія – ред.) зараз його контролюють. Там несе постійне бойове чергування відповідний підрозділ складу Чорноморського флоту Росії. І це, за нашими прогнозами, буде тільки посилюватися.

– А є чим адекватно реагувати? Що сьогодні взагалі являють собою Військово-морські сили України?

– Що стосується поточного стану флоту, розробили стратегію розвитку до 2035 року. Вона розділена на три етапи.

Перше завдання – це створення москітної складової.

– Що дасть звичайним українцям «москітний флот»? Як він буде працювати, як буде забезпечувати безпеку країни?

– Маючи у своєму складі, припустимо, 10 катерів, які будуть оснащені ракетами «вистрілив-забув» малої дальності. Є такі ракети, аналогічні сухопутним Javelin («Джавелін» – американський переносний протитанковий ракетний комплекс – ред.). Є морські Javelin, тільки вони більшої дальності.

Той же катер, який буде розвивати швидкість десь 40 вузлів, маючи на борту таких 10 ракет, швидко вийшов у район вогневих позицій. Вистрілив, забув і пішов сховався. Ось це якраз те, що і означає «москітний флот» для виконання завдань для захисту своїх морських рубежів.

І цей флот можна створити швидко, при малому вкладенні фінансів. Але паралельно ми займаємося довгостроковими проектами.

– «Москітний флот» в якому році буде готовий?

– Уже елементи його є практично. Той же десантно-штурмовий катер, який зараз проходить випробування, – два знаходяться в Одесі. Зараз буде третій корпус закладений: швидкість ходу понад 40 вузлів, більш потужне озброєння ракетне – це вже елемент «москітного флоту».

Що б хто не говорив за «Гюрза» (річковий бронекатер – ред.) – це теж елемент «москітного флоту». Так, не маємо такої швидкості, але маємо бронь.

За нашими даними, судячи з характеру пошкоджень рубки «Бердянська», ми розрахували, що К630 застосували з відстані 200 метрів. В упор його розстрілювали і бачили, які пошкодження.

Так, броня є броня, захист є захист. І в принципі броня виконала свою роль. Ми не розраховували, що він в упор буде розстрілювати цей катер.

(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український корабель у Керченській протоці)

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– Давайте тоді поговоримо про цю ситуацію, яка сталася в кінці листопада. Яке завдання ставилося?

– Це був спланований перехід для виконання рішення Ради національної безпеки про нарощування нашого корабельно-катерного угруповання. Вони, відповідно до плану, здійснювали перехід з пункту базування «Одеса» в пункт базування «Бердянськ» і «Маріуполь».

Той факт, що на борту катерів були курсанти нашого військового інституту на стажуванні, ще раз підтверджує, що ми робили мирний перехід.

Те, що там якісь чутки поширює президент Російської Федерації, (що) вони «йшли підривати міст» – та кому цей міст ваш потрібен! Навіть при наявності того озброєння на катерах. Ну це абсурд – йти якимись камікадзе підривати той міст. Він і так завалиться через кілька років, тому що спроектований невірно і стоїть на зламі тектонічних плит.

(Радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами кораблів Росії щодо атаки на кораблі ВМС України)

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– Я знаю, що ви стежите за долею моряків. Якісь новини звідти є?

– Зараз я завжди на зв'язку з посольством Російської Федерації. Йде процес затягування їх лікування. Це тільки грає на користь Російської Федерації: щоб все відтягнули і приховали всі наслідки поранень, які отримали ці військовослужбовці.

Про стан здоров'я поки що офіційно підтвердження ми не отримали. Ми надіслали в усі інстанції (запити), щоб отримати висновок лікарів і епікриз, який же стан. На мою адресу надійшов лише лист від начальника пенітенціарного закладу «Матроська тиша», і то без номера реєстрації та без дати. Тобто це звичайний папірець, це не документ. Офіційного повідомлення немає.

Всі наші звернення до міжнародних інституцій і напряму проігноровані.

Тобто практично Російська Федерація грає на своєму полі і грає, як кажуть, в одні ворота, ігноруючи всі наші права і свої обов'язки щодо виконання тих договорів, які вони ратифікували і повинні виконувати.

Оцінка всім діям Російської Федерації складається, і ця оцінка з часом буде об'єктивною.

Ми робимо все, щоб ще більше відкрити очі нашим партнерам, до молекул і атомів розкласти все, що сталося, і дати об'єктивну оцінку діям Російської Федерації.

– Ви заявили, що готові обміняти себе на всіх 24 осіб, які зараз перебувають у в'язниці. Ви вважаєте, що це рівноцінний обмін? Чи, як багато хто говорить тепер, це був піар-хід?

– Це не піар-хід був. Точно так само сказали і мої командири кораблів: «Відпустіть своїх підлеглих, залиште нас». Це сказав і Мокряк, це сказав і Гриценко. Я також. Хто їх відправляв? Нехай мені запитання ставлять.

– Але ж у вас набагато більший рівень доступу, ви цінніший зі стратегічної точки зору.

– Я скажу так. Російська Федерація – я вже ситий цією Російською Федерацією з 2003 року, починаючи з Тузли (конфлікт України і Росії з приводу приналежності острова Тузла і спорудженням Росією в Керченській протоці дамби до нього – ред.).

Бачив цих «казаків», бачив «братський народ», що вони там творили, коли дамбу будували. І на своїй шкурі відчув, що таке 2014 рік – анексія, як вони мене брали в полон.

Я вже сидів у полоні в них, і всі методи, всі способи впливати на суб'єкт, на посадову особу знаю. Вони всі старі.

Вранці 25 листопада українські військові заявили, що групу їхніх кораблів спочатку протаранили, а потім обстріляли сили російських військових в Керченській протоці після того, як вони покинули 12-мильну зону – поза територією, яку Росія після анексії називає своєю. У ФСБ Росії заявили, що Росія обстріляла броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь». Україна заявила, що ці катери і рейдовий буксир «Яни Капу» захопив спецназ.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом на суднах перебували 24 людини (23 службовці ВМС України і офіцер СБУ). Троє з них були поранені.

Після цього інциденту Верховна Рада України схвалила введення на 30 днів воєнного стану в десяти областях України, які межують з Росією, окупованим нею Кримом, Придністров'ям, сепаратистським регіоном Молдови, а також в акваторії Азовського моря. Із 30 листопада минулого року також обмежений в'їзд в Україну чоловікам-громадянам Росії.

В кінці листопада захоплених українських моряків заарештували на два місяці, а після закінчення цього терміну їм продовжили арешт до 24 квітня 2019 року.

Наразі українським морякам загрожує в Росії до 6 років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині кордону. ФСБ Росії також заявляла, що українські військові нібито «планували теракти», але звинувачення за цією статтею їм поки офіційно не пред'явлені.

Всі 24 захоплені українці оголосили себе військовополоненими, відмовились давати свідчення і визнавати свою провину в нібито «незаконному перетині Росії».

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах, військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

Оригінал – на сайті «Настоящее время», спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»