Лікар у «Лефортово» помітив у пораненого моряка Сороки ще один пошкоджений м’яз – адвокат

Лікар московського СІЗО «Лефортово» помітив у полоненого українського моряка Василя Сороки, якого російські силовики поранили під час захоплення у Керченській протоці, пошкодження ще одного м’яза. Про це повідомив адвокат моряка Андрій Бадамшин, вперше зустрівшись з ним після переведення з медчастини «Матроської тиші» до «Лефортово».

«Стан здоров’я на сьогодні стабілізувався, погіршення стану руки не відбувається. Всі також мучать болі, функції пальців, кисті не відновлюються, набряк не спав. Проте лікар в Лефортово виявив недоліки своїх колег з лікарні «Матроська тиша», виявивши пошкодження ще одного м’яза. Нарешті лікарі звернули увагу на набряк. Прописали уколи для зняття набряку і знеболююче. Нагадаю, що з дезінформації Михайла Федотова набряк – результат вправ з еспандером, а не поранення і потворного лікування», – написав Бадамшин у Facebook.

Адвокат додав, що Сорока не скаржиться на умови утримання в СІЗО. Військовий зазначив, що годують добре, але немає душу, як було в медчастині «Матроської тиші».

На питання адвоката, чи є в камері телевізор, Сорока відповів ствердно, але зазначив, що його сусіда по камері відселили і той забрав свою антену. «Ну я зробив антену з кип’ятильника, але на довго її не вистачить», – додав військовий.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах, військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.