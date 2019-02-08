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08 Лютий 2019, Київ 17:38
Новини | Політика

МЗС: Україна направила Росії сотні звернень та близько 300 нот з вимогою звільнення політв’язнів

Акція на підтримку утримуваних Росією українців, Київ, 17 грудня 2018 року

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Україна направила Росії сотні звернень та близько 300 дипломатичних нот з вимогою звільнення українських політв’язнів, повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Російській стороні направлено сотні звернень та близько 300 дипломатичних нот з вимогою про звільнення та забезпечення прав та інтересів незаконно утримуваних у Росії громадян України. Понад 250 разів консульські посадові особи відвідали наших співвітчизників у місцях тримання або відбування покарань», – заявили в МЗС.

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У відомстві розповіли, що під час таких зустрічей ув’язненим надавали консульсько-правові консультації, передавали адресовані їм листи, звернення, а також продукти харчування та предмети першої необхідності.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

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