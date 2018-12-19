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19 Грудень 2018, Київ 18:23
Новини | Події

Переговори в Мінську: у питанні звільнення заручників та політв’язнів «жодного прогресу»

Геращенко: на всі наші компромісні пропозиції отримано відмову

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У питанні звільнення українських заручників та політв’язнів не спостерігається «жодного прогресу», заявила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«На всі наші компромісні пропозиції отримано відмову. Під час переговорів між рядками читалося, що РФ не готова до жодних конструктивних кроків і компромісів. Так само заблоковано пошук зниклих», – заявила Геращенко.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, 402 людини вважалися зниклими безвісти, десятки – утримують у Росії. У листопаді російські силовики захопили поблизу Керченської протоки три українських кораблі і 24 членів їхніх екіпажів. Влада України визнала захоплених моряків військовополоненими.

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