Що робить Україна для захисту захоплених моряків?

Захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків у судах захищатиме група адвокатів із 34 осіб. До її складу входять російські та кримські адвокати, керівником групи виступає Микола Полозов. Про це під час прес-конференції 17 грудня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Ми розглядаємо проблематику повернення наших полонених у рамках Женевських конвенцій», – заявила про державну стратегію щодо звільнення захоплених українських моряків омбудсмен Людмила Денісова 17 грудня.

Згідно з Женевською конвенцією ніяких судилищ над військовополоненими апріорі не може бути

На цій позиції наголосила і заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка також брала участь у прес-конференції:«Наші моряки є військовополоненими. Згідно з Женевською конвенцією ніяких судилищ над військовополоненими апріорі не може бути. Ми вимагаємо не обміну, а негайного звільнення». Також вона додала, що це позиція не тільки України, а й західних партнерів у ЄС та США.

«Президент України передав списки ФСБ-шників і російських кораблів, які брали участь в захопленні українських суден для того, щоб проти них вводилися секторальні санкції. І ми переконані, що Азовський пакет санкцій Європейським союзом після проходження відповідних дебатів і процедур буде прийнято», – заявила вона.

Об'єднана адвокатська група

Як повідомила Людмила Денісова, минулого тижня була створена об'єднана адвокатська група, яка захищатиме українських військовополонених. До її складу входить 34 російських та кримських адвокатів, а відомий російський адвокат Микола Полозов виступає керівником цієї групи.

Тільки російські органи вважають їх кримінальними злочинцями, що незаконно перетнули кордон

Він повідомив, що адвокатам вдалося зустрілися лише з 11 українськими моряками. За його словами, восьмеро з них під час слідчих дій заявили, що вважають себе військовополоненими. Троє поранених досі перебувають у лікарні, тому щодо них слідчі дії ще не відбувались.

«За нормами Женевської конвенції усі захоплені моряки мають чіткі ознаки комбатантів та військовополонених. Однак тільки російські органи вважають їх кримінальними злочинцями, що незаконно перетнули кордон», – прокоментував Полозов.

На його думку, на жоден справедливий суд збоку Росії у цій справі очікувати не варто, а звільнення полонених лежить у політичній площині. «Як захоплення, так і звільнення – виключно політичне рішення», – переконаний очільник групи захисників українських моряків.

Микола Полозов також запевнив, що всі захисники до кінця поточного року зустрінуться з полоненими, які зараз перебувають у московських СІЗО «Лефортово» та «Матроська тиша».

Звільнення залежить від Путіна

Ми ж розуміємо, що Путін брав їх у полон не для того, щоб одразу відпустити

Однак Людмила Денісова зізналась, що не може назвати дату, коли вдасться повернути українських моряків додому.

«Я можу лише повторити те, що сказав вчора президент Порошенко: «Це буде тоді, коли Путін вирішить». Безумовно, ми все робимо, щоби повернути наших моряків додому. Ми ж розуміємо, що Путін брав їх у полон не для того, щоб одразу відпустити», – висловила свою позицію український омбудсмен.

Адвокати моряків утримуються від прогнозів щодо термінів слідства. Микола Полозов також додає, що сумнівів щодо подовження термінів утримання під вартою українських моряків нема.

«Із 15 до 25 січня відбудеться черга судових засідань, де буде подовжено арешт», – переконаний російський адвокат Ілля Новіков.

За словами адвокатів Еміля Курбедінова, Олега Єлисеєва та Айдера Азаматова, яким вже вдалося зустрітись зі своїми підзахисними, винними себе вони не визнають та налаштовані рішуче.