Українські консули відвідують у СІЗО Москви поранених моряків – МЗС

Українські консули у Москві відвідують у слідчому ізоляторі «Лефортово» поранених українських моряків,, яких нещодавно перевели з СІЗО «Матроська тиша».

Як повідомляє УНІАН, першим дипломати відвідали військовополоненого Василя Сороку. За словами заступника начальника Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Олександра Хом'яка, з Сорокою консули бачилися 1 лютого, скарг військовополонений моряк не висловлював.

4 лютого планується відвідання ще двох поранених, Андрія Ейдера і Андрія Артеменка.

Наприкінці минулого тижня адвокат Микола Полозов заявив, що наймолодшого утримуваного в Росії українського військового моряка Андрія Ейдера могли заразити гепатитом уже в Москві у в'язничній лікарні.

Російська волонтерка Вікторія Івлєва повідомила, що активісти передали 3 лютого утримуваним Росією українським морякам харчі та сигарети.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.