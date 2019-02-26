Активісти скасували протест через неприїзд Порошенка на форум у Києві

Учасники громадської ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» повідомили про скасування акції перед «Мистецьким Арсеналом» у Києві через відсутність президента України Петра Порошенка на форумі «Окупований Крим. 5 років опору».

«Друзі, змушені повідомити, що Петро Порошенко з невідомих поки причин скасував свій візит у «Мистецький Арсенал» на 19:00. Раніше ми анонсували акцію протесту. Змушені повідомити, що скасовуємо акцію через відсутність президента на заході», – вказали активісти у Facebook 26 лютого.

Раніше 26 лютого на сторінці акції було оприлюднене повідомлення одесита Сергія Стерненка, який сам неодноразово був об’єктом нападів. Він нагадав, що 6 лютого завершився термін роботи тимчасової слідчої комісії парламенту, яка працювала три місяці.

«ТСК не встигла поспілкуватись із київськими слідчими та не провела засідання в Харкові. І щоб продовжити роботу комісії, потрібно в Верховній Раді зачитати проміжний звіт і винести питання продовження на голосування. Але. Сьогодні вже 26 лютого. І питання продовження ТСК досі висить у повітрі. Досі не винесене на сесію парламенту», – вказав активіст і додав, що «перед виборами тема політичних вбивств та нападів, які тупо не розслідуються — дуже незручне обом правлячим фракціям».

Досудове слідство в справі вбивства активістки Катерини Гандзюк продовжили до 3 липня. Таке рішення ухвалила суддя Шевченківського суду Києва Оксана Хардіна за клопотанням прокурорів у справі.

Напередодні батько вбитої Віктор Гандзюк заявив, що зазнає тиску, стеження та погроз від невідомих. На це адвокати підозрюваного в організації убивства Владислава Мангера подали клопотання – надати Віктору Гандзюку державну охорону.

Мангер заявив Радіо Свобода, що не може вчиняти тиск, погрози чи стеження щодо Гандзюк, оскільки носить браслет, і його скрізь супроводжує Служба безпеки України. Він припустив що батькові Гандзюк можуть погрожувати посадовці СБУ, яких він раніше назвав імовірними організаторами убивства.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк.

Того ж дня за Мангера внесли заставу. 18 лютого він вийшов на роботу.