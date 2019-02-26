США закликають Росію негайно звільнити кримчан, які чинили спротив окупації

Державний департамент США закликав Росію «негайно звільнити» кримчан, які чинили опір «жорстокій окупації» Криму. Про це 26 лютого повідомив заступник спікера зовнішньополітичного відомства США Роберт Палладіно.

«У День кримського опору російської окупації ми повторюємо заклики до негайного звільнення всіх кримчан, яких Росія безпідставно затримала або засудила за мирну опозицію її жорстокій окупації. Свободу Сенцову, Кольченку, Балуху, Зейтуллаєву. Крим – це Україна», – йдеться в повідомленні Палладіно в Twitter.

В Україні дату 26 лютого пропонують проголосити «Днем опору Криму російській окупації». Цього дня в 2014 році перед будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство».

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.