У Сімферополі з’явився напис «Росія – геть! Крим – наш дім!»

У Сімферополі в анексованому Росією Криму з’явився напис «Росія – геть! Крим – наш дім!», повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«26 лютого – День кримського опору російській окупації. На фотографії – Aqmecıt / Сімферополь сьогодні», – написав Чубаров.

За його словами, фото зроблене 26 лютого близько 05:00.

В Україні 26 лютого відзначають «День опору Криму російській окупації», ініційований громадськістю. У цей день в 2014 році перед будівлею Верховної Ради АРК пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

В Україні і в усьому світі 26 лютого проводяться акції, дискусій, форуми, мітинги, ходи на підтримку кримчан і територіальної цілісності країни.

26 лютого, з 14 до 17 годин відбудеться спільний марафон UA: Перший, UA: Крим і проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, присвячений «Дню опору Криму російській окупації».