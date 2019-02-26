Хворому кримському активісту Бекірову не дозволили бути під домашнім арештом

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив без змін рішення попередньої інстанції і залишив активіста Едема Бекірова під арештом до 12 квітня, хоча захист через хворобу чоловіка клопотав про «принаймні домашній арешт». Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» на сторінці у Facebook.

«Я ще не бачив такого несправедливого суду, на мене вішають ярлик. Я 19 років на милицях, я тяжко хворий, як ви можете тримати мене під вартою. Як я можу втекти без ноги? Це абсурд», – цитує слова Бекірова «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, під час засідання Бекірову стало зле, до нього викликали лікаря.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова. 5 лютого омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що стан активіста надкритичний.

Рідні Бекірова заявляли про загрозу його життю. Відомо, що в активіста – цукровий діабет і ампутована нога, через що йому необхідно постійно робити перев’язки.