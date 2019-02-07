У Криму підконтрольний Росії суд продовжив арешт активісту Бекірову

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірова до 12 квітня. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Представник російського слідства на суді клопотав про продовження арешту на підставі того, що у Бекірова є українське громадянство, і він «може втекти на територію суміжної держави».

Адвокат Бекірова Іслям Веліляєв наполягав, що його підзахисний може перебувати під більш м’яким запобіжним заходом, оскільки він раніше не судимий, звинувачується у злочині, докази якого у слідства базуються тільки на свідченнях засекреченого свідка. Також він нагадав про тяжкий стан здоров’я Бекірова. Проте, суд залишив активіста в СІЗО Сімферополя.

На засіданні суду в четвер Едем Бекіров заявив, що перебування в СІЗО Сімферополя принижує людську гідність, і що російське слідство намагається його зломити. Бекіров також заявив про свою невинність і нагадав, що у нього перша група інвалідності, і він фізично не міг перевозити боєприпаси.

5 лютого омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що стан активіста надкритичний.

Рідні Бекірова заявляли про загрозу його життю. Відомо, що в активіста – цукровий діабет і ампутована нога, через що йому необхідно постійно робити перев’язки.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв'язку з рішенням суду.