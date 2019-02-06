У кримського активіста Бекірова в СІЗО з’явилася алергія – Денісова

У заарештованого в окупованому Криму кримськотатарського активіста Едема Бекірова з’явилася алергічна реакція. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, посилаючись на слова доньки Бекірова.

«Сьогодні до Бекірова пустили адвоката. Також на зустрічі були присутні так званий «Уповноважений з прав людини» в Криму Людмила Лубіна, Керівник сімферопольського СІЗО Сергій Бережний та т.в.о начальника медичної частини сімферопольського СІЗО Олексій Іщенко. Під час спілкування з’ясувалося, що в Едема Бекірова та його співкамерника Сервера Мустафаєва з’явилася алергія, ймовірно через грибок у камері. З цього можна зробити висновок, що умови утримання обох політв’язнів не відповідають встановленим нормам», – зазначила омбудсмен.

Вона наголосила, що з врахуванням усіх наявних хвороб Бекірова вже мали відправити до дікарні, а тепер додалася ще й алергічна реакція.

«Після побаченого Олексій Іщенко пообіцяв, що Едема відвезуть до лікарні. У свою чергу Сергій Бережний запевнив, що умови утримання обох чоловіків покращать найближчим часом. Я вже надіслала звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Прошу сприяти встановленню походження алергічної реакції утримуваних громадян України, наданню їм відповідної медичної допомоги та забезпеченню належними умовами», – заявила Денісова.

Напередодні вона повідомила, що стан активіста надкритичний.

Рідні Бекірова заявляли про загрозу його життю. Відомо, що в активіста – цукровий діабет і ампутована нога, через що йому необхідно постійно робити перев’язки.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв'язку з рішенням суду.