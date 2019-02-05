Денісова: стан здоров’я заарештованого в Криму активіста Бекірова – надкритичний

Стан здоров’я заарештованого в Криму кримськотатарського активіста Едема Бекірова – надкритичний. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

При цьому радник президента Росії Михайло Федотов повідомив Денісовій, що стан здоров’я політв’язня задовільний.

«За словами адвоката, в довідці, яку він отримав, написано, що серед наявних захворювань відсутні такі, які відносяться до списку важких і унеможливлюють утримання під вартою. Однак нам відомо, що Едем Бекіров має цілий ряд небезпечних захворювань, які можуть тільки погіршитися в умовах СІЗО. Тому я ще раз переконуюся, що інформації, що надходить в листах з Росії, довіряти не можна», – написала Денісова в Facebook.

За її словами, Росія приховує реальний стан здоров’я Бекірова і таким чином порушує права людини.

«В останньому своєму зверненні я висловлювала прохання вжити невідкладних заходів для забезпечення громадянина України кваліфікованою медичною допомогою в спеціалізованому лікувальному закладі. І зазначила, що утримання Едема Бекірова в СІЗО може мати фатальні наслідки для життя», – наголосила омбудсмен.

Рідні Бекірова заявляли про загрозу його життю. Відомо, що в активіста – цукровий діабет і ампутована нога, через що йому необхідно постійно робити перев’язки.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв'язку з рішенням суду.